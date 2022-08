Météo Canicule, pic et vague de chaleur, quelles différences ?

• AFP

Pic, vague de chaleur et canicule correspondent à des critères climatologiques précis, les vigilances canicules prenant aussi en compte les potentiels impacts sur la santé, explique Météo-France.

Que signifient un pic et une vague de chaleur ?

« Un pic de chaleur désigne un épisode bref, de 24 à 48 heures durant lequel les températures sont supérieures aux normales de saison », explique Météo-France sur son site internet.

« Une vague de chaleur désigne un épisode de températures nettement plus élevées que les normales de saison pendant plusieurs jours consécutifs », poursuit le service public de météorologie et de climatologie en France. La définition d'une vague de chaleur varie selon les régions, en fonction des températures et de sa durée, les populations n'ayant pas la même capacité d'adaptation. « Un épisode de vague de chaleur est détecté dès que l'indicateur thermique national atteint ou dépasse 25,3 °C et qu'il demeure élevé pendant au moins 3 jours », ajoute Météo-France.

Et une canicule ?

La canicule désigne « un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée (au moins trois jours) », explique Météo-France. Les météorologues « ont défini des seuils qui varient selon les départements. Par exemple, à Toulouse, Météo-France parlera de canicule quand, durant les trois jours et trois nuits, les températures maximales seront supérieures à 36°C et les températures minimales supérieures à 21°C », donne l'institut météorologique à titre d'exemple. Les températures pourront être plus basses dans le Nord de la France.

La vigilance canicule peut être jaune, orange ou rouge, ce dernier seuil correspondant à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une mobilisation maximale, avec des risques de surmortalité.

Multiplication des épisodes

Ces épisodes de chaleur touchent habituellement la France métropolitaine entre « début juillet et mi-août, mais ils peuvent également survenir en dehors de cette période, comme en 2016, 2019 ou 2020.

Depuis 1947, 45 vagues de chaleur ont été recensées en France, la dernière remontant à juillet 2022. Ces vagues « ont été sensiblement plus nombreuses au cours des dernières décennies. Sur les 35 dernières années, elles ont été trois fois plus nombreuses que sur les 35 années précédentes. Le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par neuf », indique Météo-France.

