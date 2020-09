L'info météo du jour Changement de temps pour la fin de semaine, arrivée de l'automne jeudi prochain

La masse d'air va se déstabiliser à partir du week-end à l'arrivée d'air plus humide sous l'impulsion d'une goutte froide s'invitant dans le Golfe de Gascogne. Un temps automnal devrait s'imposer courant de semaine prochaine.

Ce vendredi, le soleil résistera encore sur les trois-quarts du pays malgré un voile nuageux qui s'épaissira par l'ouest et le sud. Le ciel se couvrira plus franchement des Pyrénées à la Bretagne où quelques pluies débuteront. Il faudra toujours compter sur une chaleur remarquable pour la saison.

Samedi, le temps changera sensiblement, avec le retour de nuages dès le matin des Alpes au Bassin parisien avec quelques pluies éparses. D'autres pluies orageuses plus conséquentes se déclencheront sur le Golfe du Lion en remontant vers le Limousin, mais aussi en Bretagne. En journée, ces averses et orages remonteront jusqu'au Centre, mais elles toucheront aussi plus localement la Bretagne, le Sud-Ouest, les Alpes voire la Provence. Encore relativement sec et très chaud du Bassin parisien jusqu'au Val de Saône.

Un temps lourd et orageux devrait perdurer sur la plupart des régions jusqu'à mercredi.

La suite pourrait voir l'arrivée brutale de l'automne avec pluie, vent et fraîcheur sur la France dès jeudi prochain, une tendance qui demande toutefois confirmation d'ici là.

