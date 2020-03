L'info météo du jour Chute des températures sur le nord et le nord-est

Le temps sera gris et les températures en baisse sur le nord et l'est de la France.

Ce vendredi, un front froid atténué apportera un ciel bien gris des côtes de la Manche jusqu'en Champagne-Ardenne et des petites pluies éparses par endroits sous un vent de nord-est très sensible et froid. La masse d'air se déstabilisera un peu à l'avant en journée, occasionnant quelques ondées orageux locales de la Lorraine à la Bourgogne jusqu'au Dauphiné. Le soleil résistera partout ailleurs malgré quelques petits passages nuageux. Les températures chuteront sur l'extrême nord, alors que la douceur résistera sur le reste de la France.

C’est reparti pour une journée de plantation confinée dans les champs ?@gnis? ?@LaFNAMS? pic.twitter.com/jCjrpFnf4F — David Buttignol (@ButtignolDavid) March 20, 2020

Samedi, le pseudo-front froid maintiendra un temps gris et quelques gouttes de la Normandie à l'Alsace jusqu'à la frontière belge. Quelques éclaircies reviendront le long de la mer du Nord. Quelques averses pourront se développer à l'avant de la Bourgogne à l'Auvergne jusqu'aux Alpes en journée. Le temps s'annonce plus sec et lumineux de la Bretagne aux régions méridionales avec pas mal de soleil. Les températures seront en chute sur le nord-est, encore douces près de l'océan et sur la moitié sud.

