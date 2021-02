L'info météo du jour De fortes rafales sur les Landes et beaucoup de pluies sur l'ensemble du pays

Les températures de ce début de semaine seront douces mais le temps sera chargé d'averses et de coups de vent sur le pays.

Ce lundi, encore un temps bien agité dans le sud-ouest avec de fortes rafales de vent sur les Landes à plus de 90 km/h et une forte houle sur la côte basque. Beaucoup d'averses et des pluies fréquentes circuleront sur la quasi totalité du pays surtout du sud-ouest à la Bourgogne. Régime d'averses dans le nord-ouest avec un net redoux sur l'ensemble du pays alors que le sud-est restera épargné et bénéficiera d'un temps plus sec.

Quand tu ouvres les yeux et que tu t’aperçois que le Doubs n’a pas monté autant que prévu et qu’en plus il est stabilisé. La Saône a permis qu’il s’évacue. Enfin, Ça n’empêche que les terres sont toutes inondées ?? pic.twitter.com/5xdsoVAUM6 — ????‍?? Aude Pocchiola ????‍??????‍?? (@AudePocchiola) February 1, 2021

Mardi, les perturbations continueront de défiler sur les trois-quarts nord du pays, apportant un ciel très chargé voire couvert et souvent pluvieux. Il faudra aussi compter sur pas mal de vent sur le quart nord-ouest. Les régions méridionales resteront à l'écart et profiteront de belles éclaircies depuis le Pays Basque jusqu'au pourtour méditerranéen et au sud des Alpes. Grande douceur en toutes régions.

