L'info météo du jour De forts cumuls de précipitations attendus sur la moitié nord de la France

Des pluies abondantes sont prévues jusqu'à Noël sur la moitié nord avec un défilé de perturbations, une véritable "rivière atmosphérique" avec des passages pluvieux quasi continus et conséquents, donnant 20 à 60 mm de la Bretagne à l'Alsace, localement 60 à 80 mm en 3 jours en particulier entre la Belgique et les Ardennes.

Ce mardi, une perturbation ondulera toute la journée au nord de la Loire avec des passages pluvieux abondants et fréquents au nord de la Seine notamment et de la Bretagne à la Normandie. Plus au sud, le temps sera sec sous un ciel voilé. Le fait notable du jour sera la douceur exceptionnelle sur tout le pays, avec des maximales qui pourront parfois approcher ou dépasser les 20 degrés au sud, 13 à 17 degrés sur la moitié nord, soit 10 à 12 degrés au-dessus des normales ! Le vent sera également sensible à soutenu voire fort.

Nombreux brouillards ce matin parfois très denses sur la plaine #Languedoc, en vallée du #Rhône et ouest #Provence. Ils seront très longs à se dissiper, voire persistants en vallée du Rhône. Prudence sur la route !



Mercredi, poursuite d'un temps très perturbé au nord avec toujours des ondes pluvieuses marquées entre la Bretagne, le bassin parisien et les Ardennes puis surtout du Massif Central à l'Alsace en journée et soirée, avec des pluies parfois soutenues et abondantes, accompagnées d'une grande douceur et d'un vent sensible. Averses et premières giboulées dans le nord-ouest vers la Manche où un début de refroidissement va s'opérer.

