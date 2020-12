L'info météo du jour De la pluie samedi du Golfe de Gasgogne aux Hauts-de-France

Un front pluvieux se déplace samedi apportant de la pluie du Golfe de Gasgogne aux Hauts-de-France. Les températures resteront douces pour la saison.

Ce vendredi, le temps s'annonce calme sur la plupart des régions. Brumes et brouillards parfois denses réduiront la visibilité le matin de la Garonne à la frontière allemande, suivis parfois de belles éclaircies, notamment du Berry au sud-ouest. Le vent de sud-est maintiendra de l'humidité sur le Languedoc jusqu'au sud de l'Auvergne avec un peu de pluie. L'atmosphère s'annonce souvent lumineuse partout ailleurs, sauf sur le Finistère où des nouvelles pluies arriveront à l'approche d'une perturbation. L'ambiance sera toujours bien douce.

Samedi, un front froid envahira la France alors que le courant dépressionnaire d'ouest se remettra en place. Il pleuvra du Golfe de Gascogne aux Hauts-de-France. Nuages, éclaircies et quelques ondées résiduelles suivront dans le ciel de traîne sur les régions du nord-ouest. Le vent de sud à sud-est amènera de l'humidité de la Côte d'Azur jusqu'en moyenne vallée du Rhône et jusqu'aux Cévennes avec nuages et pluie, dans une moindre mesure en Corse sous quelques averses. Les éclaircies résisteront sur le Roussillon, mais aussi des Alpes à la frontière allemande. La douceur résistera.

