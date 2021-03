L'info météo du jour Dernier jour de beau temps et premier passage d'averses

Pauline Debris Terre-net Média

Il fera encore beau et doux aujourd'hui sur la quasi totalité du pays. Sur le Nord-Ouest, une première dégradation se mettra en place avec des averses traversant le Val de Loire, la Sarthe puis la Normandie et jusqu'à la baie de Somme en fin de journée. Jeudi sonnera le retour de la grisaille et du froid et de la pluie au nord de la Loire. La moitié sud sera plus lumineuse et les températures resteront douces.

Ce mercredi, dernier jour de grand beau temps sur une majeure partie du pays. Le soleil résistera en effet encore toute la journée des Ardennes aux Alpes, et du sud-Ouest à l'est de la région parisienne en passant par le Massif Central. Sur le Nord-Ouest par contre, une première dégradation se mettra en place en cours de journée avec le passage d'averses parfois instables à travers le Val de Loire, la Sarthe puis la Normandie et jusqu'à la baie de Somme en fin de journée. Pic de douceur avec des températures souvent supérieures à 15 degrés sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui je suis présent pour l'opération de collecte @FDSEA49 de pneus usagés, c'est plus de 2000 T que notre syndicat va recycler

cette hiver chez tous les agriculteurs 49.



Et il en reste encore beaucoup à recycler ?? avec @Com_Aliapur



La force du collectif ?? pic.twitter.com/KIFnv6opZo — Antho ?????? (@anthony_menard) March 2, 2021 Jeudi, la grisaille s'imposera au nord de la Loire dans le sillage d'un front atténué qui apportera un peu de pluie du Nord de la Seine jusqu'au Berry et aux régions du nord-est. Les quantités resteront faibles toutefois sous des pressions encore élevées. L'ambiance sera plus lumineuse sur la moitié sud, voire ensoleillé en Aquitaine et de la basse vallée du Rhône aux Alpes jusqu'en Corse. Encore doux sous les éclaircies, rafraîchissement sensible en revanche sur la moitié nord. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également