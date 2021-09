L'info météo du jour Des averses orageuses arrivent mercredi par l'ouest

Soleil et chaleur au programme de ce mardi et mercredi. Malgré tout, des averses orageuses arrivent par l'ouest du pays mercredi.

Ce mardi, les conditions météo resteront estivales avec soleil et chaleur pour tout le monde. Quelques cirrus circuleront ici ou là et des cumulus se développeront sur les massifs en journée. Il fera chaud voire très chaud.

On roule #zaza et une petite prière pour une bonne averse orageuse 20mm minimum ?? pic.twitter.com/wH86BESIrA — Olivierviticognac (@Olivierviticog1) September 6, 2021

Mercredi, le temps restera sec, ensoleillé et très chaud pour la saison sur les deux-tiers est du pays avec quelques rares cumulus et cirrus. Le ciel prendra un aspect plus menaçant en revanche sur les régions de l'ouest où nuages et averses orageuses auront tendance à se multiplier au fil de la journée dans une atmosphère assez lourde.

