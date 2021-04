L'info météo du jour Des averses possibles sur une grande partie du pays

Aujourd'hui, le temps sera assez perturbé avec des pluies instables, notamment des Pyrénées au Alpes. Plus au nord, les éclaircies pourraient être entachées par des cumulus et des averses allant du Jura aux Vosges et de la Bourgogne au Val de Loire ainsi qu'en Bretagne. Ailleurs il fera plus sec. Demain, la journée s'annonce ensoleillée

Ce mercredi, une goutte froide au sud provoquera encore un temps assez perturbé et humide des Pyrénées aux Alpes, avec beaucoup de nuages et des averses ou pluies parfois instables du Gard à la Côte d'Azur, parfois dès le matin, puis des averses localement orageuses sur l'Auvergne l'après-midi. Plus au nord, les éclaircies seront plus généreuses mais là aussi des cumulus bourgeonneront, pouvant aller très localement jusqu'à l'averse du Jura aux Vosges et de la Bourgogne au Val de Loire et en Bretagne. Plus sec de la Normandie à Lille et dans le Sud-Ouest. Températures de saison.

La #Creuse c est réveillée dans la brume ce matin

une mer Blanche parsemée de verdure pic.twitter.com/HGIBsEkk32 — seb (@sebfr23) April 21, 2021

Jeudi, la journée s'annonce le plus souvent ensoleillée sur la plupart des régions avec tout au plus quelques petits nuages. Le ciel sera tout de même plus chargé en journée du sud du Massif Central aux Pyrénées ainsi qu'en Corse avec un faible risque d'ondées, principalement sur la chaîne Pyrénéenne et le nord de l'île de beauté. Thermomètre globalement de saison, doux à l'ouest.

