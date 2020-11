L'info météo du jour Des conditions calmes sur la France jusqu'à début décembre

Les conditions vont rester durablement calmes sur la France ces prochains jours, sans doute jusqu'à début décembre au moins, annonce MeteoNews.

Ce mercredi, les hautes pressions se maintiennent même si celles-ci s'écraseront un peu vers la Méditerranée et baisseront légèrement. Pas assez pour envisager un réel changement de temps puisque le temps restera sec et calme sur l'ensemble du pays, avec quelques brouillards matinaux puis souvent un ciel lumineux ou un peu voilé. Nous conserverons quelques entrées maritimes et pluies sur le Languedoc et un faible front qui tentera de traverser la Bretagne et la Normandie. Les températures seront relativement douces.

Du jamais vu en Vendée, faire de l l'ensilage d herbe un 24 novembre.

Dictons du jour

A la saint Flora ton herbe tu récoltera !@JusteEtVendeen @joel_perrocheau @Fragritwittos #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/nhbrzOQc1O — Pascal Mollé (@PascalMoll3) November 24, 2020

Les conditions vont rester durablement calmes sur la France ces prochains jours, sans doute jusqu'à début décembre au moins. En effet, l'anticyclone restera ancré sur l'Europe centrale et les hautes pressions resteront présentes sur l'est de la France avec toutefois quelques légères fluctuations qui pourront permettre quelques intrusions pluvieuses sur la Bretagne et sur le pourtour méditerranéen surtout.

Après une relative douceur cette semaine, les températures pourraient baisser par le nord-est à partir de ce week-end...

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net