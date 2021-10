L'info météo du jour Des conditions météo très calmes mercredi

L'anticyclone continue de protéger la France, les conditions météo seront donc calmes et le soleil va régner sur les journées de mardi et mercredi.

Ce mardi, le temps sera assez calme et lumineux voire ensoleillé dans l'ensemble malgré quelques passages nuageux ou grisailles localement tenaces, notamment dans la plaine de la Limagne, dans le Val de Saône et au nord de la Loire. Un front froid flirtera avec les frontières du nord-est, apportant quelques gouttes, surtout en Lorraine et Alsace. Le thermomètre sera proche des chiffres de saison.

Tu as bien de la chance. On ne verra pas le soleil avant 13h ici pic.twitter.com/XoUcR0cWrE — Adrien89 (@adrienbeau89) October 12, 2021

Mercredi, l'anticyclone protégera l'ensemble de la France, apportant des conditions météo très calmes. Le soleil sera souvent généreux, mais il faudra tout de même compter sur des plaques de grisaille plus ou moins denses au nord de la Loire, mais aussi du Lyonnais à la Plaine de la Limagne. À noter, par ailleurs, un petit risque d'averses en Corse. Les températures seront globalement de saison.

