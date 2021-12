L'info météo du jour Des gelées fréquentes mercredi

Les journées de mardi et mercredi seront ensoleillées mais froides. Les gelées seront fréquentes le matin.

Ce mardi, des bancs de brouillard persisteront localement surtout en matinée comme sur le Val de Saône, le nord de l'Auvergne, mais aussi les plaines du Sud-Ouest, et celles de l'arrière-pays méditerranéen. Le soleil s'imposera partout ailleurs une grande partie de la journée. On notera toutefois associé à ce temps généralement plus sec, une nette baisse des températures, avec le retour des gelées matinales quasiment partout, puis des températures diurnes assez froides avec 1 à 5 degrés seulement sur la moitié nord, et 3 à 13 en général au sud, jusqu'à 16 ou 18 au pied des Pyrénées.

Il est 8h15, il fait -19°C. Bonne journée Twitter. pic.twitter.com/M0lAWOdk5E — Thomas (@Thomas_po3) December 21, 2021

Mercredi, brumes et brouillards seront très localisés le matin dans une ambiance très lumineuse ou ensoleillée quasiment partout, parfois un peu voilée. Quelques nuages bas s'inviteront surtout sur le Languedoc-Roussillon. L'astre du jour conservera un net avantage en journée. Gelées fréquentes et parfois fortes le matin, assez froid également en journée, surtout vers le nord-est.

