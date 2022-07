L'info météo du jour Des nuages au nord de la Seine ce jeudi

Une couverture nuageuse s'est installée sur le nord de la France ce jeudi, le soleil s'impose partout ailleurs.

Ce jeudi, malgré l'approche des hautes pressions par l'ouest, le quart nord-est de la France restera sous l'influence d'un flux de nord-ouest plus frais et humide. Ainsi, des invasions nuageuses assez importantes circuleront des Hauts-de-France à l'Alsace, jusqu'au Centre, la Bourgogne, la Normandie, le Bassin parisien. Quelques gouttes seront même possibles sous une couverture nuageuse assez dense près des frontières belges et allemandes.

Au sud, le soleil restera parfaitement maître du ciel, mais avec un fort mistral dans le sud-est qui accentuera de manière importante les risques d'incendies d'autant que la chaleur restera marquée. Il fera plus tempéré au nord sous les nuages et sous un vent de nord-ouest modéré.

La douceur des temps des moissons ???? #moisson2022 pic.twitter.com/vE6d00ZBEj — ????‍?? Aude Pocchiola ????‍??????‍?? (@AudePocchiola) July 6, 2022

Vendredi, l'anticyclone se rapprochera peu à peu de nous et stabilisera de plus en plus la masse d'air. La journée s'annonce le plus souvent ensoleillée. Quelques nuages traîneront encore du côté du Pays Basque, mais aussi près de la frontière belge en journée. À noter : la présence du mistral et de la tramontane qui souffleront encore fort. Les températures seront à peu près de saison le matin. La chaleur s'installera en journée, restant assez raisonnable dans l'ensemble.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net