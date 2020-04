L'info météo du jour Des orages vendredi et samedi

Les orages se confirment pour cette fin de semaine. Les températures resteront élevées pour la saison.

Ce vendredi, la masse d'air commencera à se déstabiliser. Le soleil résistera encore pas mal une bonne partie de la journée. Quelques exceptions : le sud de la Garonne sous un ciel chargé dès le matin et un peu de pluie sur les Pyrénées-Orientales ; la Bretagne, la Normandie et le nord des Pays de la Loire où une instabilité orageuse régnera toute la journée. Le soleil l'emportera sur quelques nuages ailleurs, avant le développement de quelques orages du Limousin au Centre et au nord de la Seine dans l'après-midi. Le Bassin Parisien sera exposé en soirée. Il fera assez chaud et lourd.

Oh putain les gars il a plu cte nuit ??!!!! 2 mm ?? pic.twitter.com/6753XOPa3V — Joël Perrocheau (@joel_perrocheau) April 17, 2020

Samedi, l'atmosphère deviendra de plus en plus instable. Le soleil résistera surtout sur les régions du sud-est à travers un voile de cirrus épais. Quelques averses éclateront en Corse. Des Pyrénées au quart nord-est jusqu'au Centre et à la Normandie, des averses et des orages finiront par éclater dans l'après-midi et la soirée. Les ondées seront plus rares vers le Cotentin, la Bretagne, la Vendée ou encore les Charentes. Bien qu'en baisse, les températures resteront élevées pour la saison.

En dehors de ces quelques orages vendredi et samedi au nord de la Loire, la moitié nord conservera un temps bien sec au cours des huit prochains jours au moins. La situation s'améliorera en revanche au sud où averses et orages vont persister jusqu'à jeudi prochain.

