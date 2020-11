L'info météo du jour Des pluies abondantes autour du golfe du Lion

Le temps reste calme et sec cette fin de semaine excepté autour du golfe du lion, le Languedoc et le Roussillon.

Ce vendredi, le temps sera plus perturbé autour du golfe du Lion avec un temps gris et des pluies parfois assez abondantes sur le Roussillon et les Corbières. Ailleurs, temps sec et calme, avec des brouillards matinaux ou du soleil près des hauteurs. Les températures seront encore assez douces, après un peu de gel dans l'Est localement.

Samedi, l'épisode méditerranéen se poursuivra sur le Languedoc et surtout le Roussillon, avec des pluies assez soutenues et qui dureront jusqu'au soir, d'où des cumuls importants. Quelques pluies éparses se déclencheront également sur le reste du pourtour méditerranéen, mais seront plus intenses sur la Corse.

Ailleurs, le soleil dominera assez largement après toutefois quelques bancs de brouillards matinaux ici et là de l'Alsace à la Normandie, et des voiles assez nombreux du Sud-Ouest à l'Auvergne. Les températures resteront stables et douces en général, plus fraîches du nord de la Seine au quart Nord-Est.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

