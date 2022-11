L'info météo du jour Des pluies copieuses au menu des prochains jours

Les perturbations s'enchaînent sur la France apportant des pluies copieuses, sous des températures douces.

Ce mardi, une nouvelle perturbation traversera le pays d'ouest en est avec des pluies assez marquées : près ou plus de 10 mm attendus en moyenne. Ces précipitations seront encore un peu plus intenses lorsqu'elles arriveront sur la vallée du Rhône et Rhône-Alpes avec une vingtaine de millimètres voire davantage. Quelques éclaircies reviendront sur la façade ouest du pays l'après-midi, voire sur le littoral méditerranéen malgré quelques averses. Le vent de sud soufflera sensiblement et les températures seront en légère baisse mais resteront assez douces pour une mi-novembre.

Mercredi, une nouvelle perturbation active envahira le quart nord-ouest jusqu'au Bordelais et au Bassin Parisien avec des pluies assez copieuses sous des fortes rafales de vent côtières, soutenues dans l'intérieur. Du Massif Central au nord-est, le ciel s'annonce bien chargé avec quelques courtes éclaircies et des gouttes par endroits. Le soleil se montrera surtout des Pyrénées aux Alpes jusqu'à la Méditerranée. Une certaine douceur restera au programme.

