L'info météo du jour Des pluies ici ou là ce mercredi

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, quelques faibles giboulées pourront se produire le long de la frontière allemande et des averses arroseront la Côte d'Azur. Ailleurs, le temps sera plus sec et lumineux voire ensoleillé, malgré quelques nuages. Il fera frais pour la saison.

Ce mercredi, quelques faibles giboulées pourront encore se produire localement le long de la frontière allemande, pouvant se mêler d'un peu de grésil voire de neige fondue. Des averses arroseront d'autre part la Côte d'Azur. Temps plus sec et lumineux voire ensoleillé sur le reste du pays. Les cumulus prendront tout de même de l'ampleur en journée des frontières du nord-est, jusqu'au Berry. Le fond de l'air restera frais pour la saison. Contraste du jour..?? Colzas étonnement magnifiques et les 1er dégâts observés sur blés.. pic.twitter.com/QHGyxspPNd — Seb (@seb64533111) April 13, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

