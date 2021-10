L'info météo du jour Des pluies soutenues au nord de la Seine mardi

Ce lundi sera encore très pluvieux sur le sud-est de la France. Mardi, une nouvelle perturbation va traverser la France d'Ouest en Est, elle apportera des pluies localement soutenues notamment sur le nord de la Seine.

Ce lundi, l'épisode cévenol prendra fin en matinée après avoir déversé jusqu'à 200 mm de pluie sur le Vivarais et les Cévennes. Le temps restera toutefois bien agité et pluvieux sur le sud-est avec des pluies orageuses parfois soutenues : encore une grande prudence en Paca notamment, voire aussi en Corse. Il pleuvra aussi modérément de la région Rhône-Alpes au sud de l'Alsace. Ailleurs, une accalmie se dessinera au retour d'éclaircies parfois assez généreuses. Il faudra tout de même compter sur quelques ondées sur la façade ouest du pays. Une relative douceur régnera encore, excepté sous les pluies du flanc est où il fera bien plus frais.

Nuit bien arrosée par chez nous??????

????????????

Le pluviomètre.... Non pas la peine.... Trop petit !!!

La piscine déborde

La station @sencrop aussi !!!

Bref.... Y a de l'eau partout ??????

Accalmie pour l'instant

Une 2 ème vague ?? attendue dans l'après midi....... pic.twitter.com/QKCR1ule2e — Kabac Frédéric (@Fred13105) October 4, 2021

Mardi, une nouvelle perturbation traversera la France d'Ouest en Est, avec des pluies localement soutenues comme sur le nord de la Seine le matin, mais plus généralement faibles à modérées par ailleurs. Retour d'éclaircies et d'un ciel assez changeant à l'arrière avec quelques ondées locales non exclues ici ou là. Il fera relativement sec sur le sud-est Méditerranéen, mais des averses sont à prévoir sur le sud de la Corse. Le vent d'ouest à sud sera assez fort à modéré surtout sur les côtes, très fort entre Corse et continent. Les températures seront proches des valeurs de saison.

