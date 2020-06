L'info météo du jour Des températures en baisse de 10 à 15 degrés à partir de jeudi

Les conditions météo se dégradent ce mercredi avec une vague orageuse potentiellement violente sur les deux-tiers sud du pays, selon MeteoNews. Des chutes de grêle localement importantes et des puissantes rafales de vent seront alors à craindre. À partir de jeudi jusqu'en début de semaine prochaine, un net rafraîchissement est attendu.

Ce mercredi, averses et orages localement forts, avec grêle et vent violent, gagneront les deux-tiers sud du pays en journée. Des éclaircies résisteront plus au nord, mais aussi en Corse et du Languedoc au Var. Le tiers nord connaîtra un ciel plus mitigé avant quelques pluies en soirée et la nuit suivante. Les températures commenceront à baisser, mais une chaleur lourde s'imposera.

Un levé de soleil c'est beau ! ??

Mais quelques nuages aussi surtout quand on espère un peu de pluie.



Belles journée à tous !#ceuxquifontlelait #Bretagne #ilovemyjob #vuedemonbureau #Fragtw pic.twitter.com/AlxktmJR0e — ??Marie Andrée Luherne?????????????? (@MaLuherne56) June 3, 2020

Jeudi, un temps très nuageux et humide concernera tout le pays. Des pluies copieuses et des orages se déclencheront dans le sud-est, notamment de la Provence-Côte d'Azur au sud des Alpes. Averses et orages éclateront assez fréquemment du sud-ouest au nord-est, alors que grisaille et petites pluies se produiront au nord de la Seine. Les Pays de la Loire et la Bretagne resteront à peu près au sec sous quelques éclaircies. Le thermomètre sera en chute libre, il fera frais. Les températures perdront 10 à 15 degrés par rapport à mardi !

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net