L'info météo du jour Douceur jusqu'à Noël, refroidissement ensuite

Douceur et humidité vont perdurer ces sept prochains jours, alors qu'un changement est envisagé autour de Noël au retour de conditions météo a priori plus hivernales.

Ce jeudi, le front de la veille aura traversé une partie de la France durant la nuit. On le retrouvera en journée de l'Aquitaine au Massif Central jusqu'au Languedoc, en Provence et remontant jusqu'en Lorraine où grisaille et petites pluies éparses s'imposeront. Des éclaircies résisteront sur le Roussillon et de la Côte d'Azur à la Corse. À l'arrière du front, un ciel de traîne inactif permettra à de belles éclaircies de se montrer. La douceur jouera les prolongations.

Vendredi, le temps s'annonce calme sur la plupart des régions. Brumes et brouillards parfois denses réduiront la visibilité le matin de la Garonne à la frontière allemande, suivis parfois de belles éclaircies, notamment du Berry au sud-ouest. Le vent de sud-est maintiendra de l'humidité sur le Languedoc jusqu'au sud de l'Auvergne avec un peu de pluie. L'atmosphère s'annonce souvent lumineuse partout ailleurs, sauf sur le Finistère où des nouvelles pluies arriveront à l'approche d'une perturbation. L'ambiance sera toujours bien douce.

Vue sur les tourbières, la froide Norbière qu'enserre déjà un puissant brouillard radiatif naissant, les Mortes, le Mont Noir et le village de Chapelle des Bois, depuis la roche Bernard (forêt du Risoux). @ChapelledesBois #jeudiphoto #jura pic.twitter.com/Ui1OCDgs09 — Francois Jobard (@Francois_Jobard) December 17, 2020

« Les conditions météo resteront globalement douces et humides ces prochains jours jusqu'au 23 décembre, avec des températures diurnes souvent supérieures à 10 degrés et quelques passages pluvieux, notamment mardi et mercredi prochains », selon MeteoNews.

Un changement devrait ensuite s'opérer sous des conditions dépressionnaires se décalant de la Scandinavie vers l'Europe Centrale, dirigeant un courant de nord devenant plus froid sur la France à partir du réveillon de Noël et les jours suivants. La neige tomberait alors très bas sur les massifs. Des chutes de neige en plaine ne semblent pas exclues jusqu'en plaine entre Noël et Nouvel An, tendance toutefois à confirmer étant donné l'échéance lointaine.

