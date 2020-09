L'info météo du jour Du soleil mais des orages possibles sur les Alpes et les Pyrénées

Le soleil dominera encore mercredi et jeudi sur la France. Des orages seront possibles sur les Alpes et les Pyrénées.

Encore une belle journée ensoleillée en perspective ce mercredi malgré quelques cumulus et cirrus en journée. Les nuages bas seront parfois assez denses à l'aube sur le Finistère et le Pays Basque, cédant la place aux éclaircies. On notera une petite évolution orageuse l'après-midi sur l'arc alpin. La chaleur restera très marquée pour la saison, bien qu'un peu plus raisonnable que les jours précédents.

C'est la taule comme presentie en #Tournesol dans nos boulbènes de plaine alluviale. 11 qtx pour les semis du 10/04 ?? 13 mm entre le 15 juin et la moisson du jour.

Toujours pas d'eau et toujours pas de #colza2021 !@terresinovia pic.twitter.com/yPAP9r0b3B — Pierre-Alexis Marre (@PierreA_Marre) September 15, 2020

Jeudi, l'astre du jour conservera un très net avantage partout. Quelques cirrus et cumulus pourront localement circuler, notamment au sud de la Loire. À noter par ailleurs une petite évolution orageuse diurne sur les Alpes et les Pyrénées. La chaleur restera marquée pour la saison.

