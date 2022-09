L'info météo du jour Du soleil et quelques grisailles locales au programme des prochains jours

Le temps restera sec dans les jours à venir, le soleil dominera avec parfois quelques grisailles locales.

Ce mardi, une très faible perturbation parviendra à s'infiltrer sur la moitié nord du pays, avec pas mal de nuages par moments, qui pourront même ici ou là laisser échapper quelques gouttes éparses entre le Cotentin et l'Alsace.

Plus au sud c'est le soleil qui s'imposera presque totalement du matin au soir, au sud d'une ligne Nantes - Besançon. La bise de nord soufflera faiblement à sensiblement, et le mistral sera encore assez fort en vallée du Rhône. Les températures seront stables, toujours très fraîches à l'aube, et encore frais en journée sur le quart Nord-Est du pays.

Mercredi, nous aurons peu ou prou le même type de temps que la veille, à savoir du soleil en général partout le matin hormis quelques grisailles locales sur la moitié nord. Puis les nuages seront un peu plus nombreux l'après-midi du Cotentin à la Lorraine en passant par la Beauce, mais le temps y restera sec.

Des cumulus bourgeonneront aussi du sud des Alpes à Paca avec une averse voire un orage non exclus très localement, tout comme sur le nord de la Corse. Ailleurs, il fera très beau toute la journée sur une large moitié sud et ouest du pays. Après la fraîcheur un peu piquante du matin, les températures se rapprocheront des valeurs de saison en journée, sous une petite bise de nord-est.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net