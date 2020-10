L'info météo du jour Encore de la fraîcheur avant un redoux en milieu de semaine prochaine

Après un week-end encore gris et frais, un redoux est attendu en milieu de semaine prochaine selon MeteoNews.

Ce vendredi, le temps restera gris et humide des frontières de l'est au Berry jusqu'au Massif Central, donnant encore quelques gouttes ou un peu de bruine ici ou là. Un temps instable concernera la Corse avec des averses orageuses. On notera un petit risque de pluies sur le nord du Cotentin. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec et lumineux, voire ensoleillé sur le Roussillon. Mistral et tramontane souffleront assez fort. Il fera encore frais.

Samedi, la grisaille restera assez compacte au nord de la Loire jusqu'en Auvergne et Rhône-Alpes, accompagnée parfois de brouillards le matin, notamment du Massif Central au Dauphiné. Quelques trouées se développeront ici ou là en journée. Des Charentes aux régions méridionales en revanche, le soleil prendra l'avantage, sauf en Corse où des nuages et quelques ondées s'attarderont. Une relative fraîcheur persistera.

La fraîcheur restera de mise jusqu'à lundi avant un redoux humide se mettant en place en milieu de semaine prochaine.

