L'info météo du jour Encore de la pluie, toujours de la pluie...

Aujourd'hui, le ciel sera de plus en plus perturbé, instable et souvent pluvieux et parfois accompagné de coup de tonnerre. Beau temps uniquement autour de la Méditerranée. Demain, la dépression se décalera vers l'Allemagne mais les pluies resteront bien présentes des frontières de l'Est vers le Berry et l'Auvergne jusqu'à la région Rhône-Alpes. Sur l'Ouest il fera plus sec et lumineux.

Ce mardi, la dépression relative continuera d'onduler sur la France, engendrant un temps de plus en plus perturbé, instable et souvent pluvieux. Les pluies seront parfois très soutenues et accompagnées de coups de tonnerre ici et là. On attend des cumuls proches des 10 à 20 litres en moyenne, mais parfois entre 30 et 60 litres ! Le temps restera dégagé sur le pourtour de la Grande Bleue uniquement, sous un vent fort d'ouest sur le littoral. Ciel assez variable aussi en Bretagne avec de belles éclaircies. Les températures resteront très basses pour la saison sous ce temps agité.

Cumuls de pluie de dingue d'ici vendredi (loc>150mm !!). Impacts importants sur l'agriculture :

-anoxie des racines

-retard de récoltes (blé, orge, colza)

-germination sur pied

-développement de maladie (mildiou vigne??)

-impraticabilité des champs

Tous aux abris ! #FrAgTw pic.twitter.com/sN60iY3xqj — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 12, 2021

Mercredi, la dépression se décalera vers l'Allemagne, envoyant des retours d'est bien pluvieux des frontières de l'Est vers le Berry et l'Auvergne jusqu'à la région Rhône-Alpes avec des quantités de précipitations parfois très importantes. Quelques ondées s'échapperont jusqu'au sud de la Garonne. Le temps s'annonce plus sec et lumineux du Cotentin à la Bretagne jusqu'aux Charentes et près de la Méditerranée. Ambiance fraîche pour la saison.

