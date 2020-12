L'info météo du jour Encore un temps perturbé ce mercredi sur le nord de la France

La pluie reste au programme ce mercredi 23 décembre sur le nord de la France. La douceur reste de mise.

Ce mercredi, un temps très perturbé se poursuit au nord avec toujours des ondes pluvieuses marquées entre la Bretagne, le bassin parisien et les Ardennes puis aussi du Massif Central à l'Alsace en journée et soirée, avec des pluies parfois soutenues et abondantes, accompagnées d'une grande douceur.

C est jolie...les anciens ne disaient ils pas qu un ciel comme ça annonçait un changement de temps? pic.twitter.com/zUTBInbD1O — Cédric (@agric15) December 23, 2020

Le vent soufflera très fort sur la Bretagne et le Nord-Ouest, parfois 100 km/h notamment sur le littoral. Des averses et premières giboulées sont possibles vers la Manche où un début de refroidissement va s'opérer.

