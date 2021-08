L'info météo du jour Enfin du soleil partout ?

DJ Terre-net Média

Les nuages seront rares sur toute la France et les températures, à la hausse. Seuls les arcs alpin et pyrénéen risquent un temps plus mitigé.

Ce mercredi, le même type de temps anticyclonique prévaudra sur la France. Les nuages ou voiles d'altitude seront rares dans l'ensemble, hormis quelques cumulus un peu plus denses l'après-midi entre l'Auvergne et le Limousin, mais surtout encore de l'instabilité autour de l'arc Alpin où des averses orageuses se déclencheront de nouveau. Ondée ou orage possibles aussi des Pyrénées à la Corse. Toujours sur "le pied de guerre" pour cette #moisson2021 ??#FrAgTw#SauvezDD https://t.co/iHC5Wg7aPR pic.twitter.com/5694DCUACH — ChristopheB. (@agritof80) August 24, 2021 Les températures poursuivront leur hausse et il fera même très chaud sur la moitié Sud, voire chaud dans l'Ouest et le Centre jusqu'en Bourgogne. La bise sera encore sensible bien qu'en atténuation. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également