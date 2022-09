L'info météo du jour Fortes pluies en perspective

Une perturbation va onduler d'abord sur le nord du pays dans la nuit de vendredi à samedi et jusqu'à samedi toute la journée, entre la côte d'Opale et la Normandie avec près de 50 millimètres attendus localement.

Les conditions météo vont se dégrader ce vendredi à l'arrivée d'un front par les côtes de la Manche, apportant un temps gris et pluvieux de la Bretagne au Cotentin ainsi que sur le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel se couvrira par ailleurs du Pays Basque à la Garonne et sur le sud du Massif Central où quelques gouttes menaceront. Les éclaircies résisteront surtout sur les régions de l'est jusqu'au pourtour méditerranéen, et seront parfois généreuses malgré des cirrus et cumulus se multipliant au fil de la journée. Le thermomètre sera plus ou moins de saison selon les régions.

Ma campagne se réveille, le brouillard s’installe pour se coucher sur le lit de nos champs. Belle journée à tous pic.twitter.com/wP49iemgAG — ????‍?? Aude Pocchiola ????‍??????‍?????? (@AudePocchiola) September 23, 2022

Samedi s'annonce très agité et fortement pluvieux notamment le matin dans le sud-est au passage d'un épisode méditerranéen qui concernera surtout le Gard, la région Paca, le sud des Alpes et la Corse avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 50 à 80 mm sur quelques heures.

Beaucoup de pluie aussi des Hauts-de-France à la Normandie, pouvant atteindre 20 à 50 mm sur cette dernière région. Le ciel sera plus changeant ailleurs entre éclaircies, passages nuageux imposants et des averses, voire de bonnes pluies continues sur la côte Basque. Il fera plus doux le matin sous la couverture nuageuse faisant office de "couvercle", plus frais en journée sous ces mêmes nuages faisant "écran" au soleil.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net