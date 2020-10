L'info météo du jour Grisaille au programme de ce jeudi et vendredi

Le temps restera souvent gris et pluvieux pour ce jeudi et vendredi. La douceur se maintient.

Ce jeudi, un temps souvent gris et pluvieux s'attardera du Massif Central aux Alpes jusqu'en Alsace. Il faudra compter sur pas mal d'instabilité par ailleurs du Bordelais au Bassin parisien jusqu'en Champagne-Ardenne, propice aux averses orageuses. Le temps sera plus calme ailleurs, partagé entre nuages, éclaircies et quelques ondées. Moins de vent et toujours de la douceur.

Vendredi, un temps gris et pluvieux s'imposera une bonne partie de la journée des frontières de l'est aux régions centrales avec des cumuls de précipitations parfois importants. Des orages pourront s'en mêler notamment dans le sud-est. Un ciel de traîne actif prendra le relais des Charentes aux Pyrénées jusqu'au Roussillon sous des averses parfois orageuses. Le temps sera plus calme mais brumeux et assez chargé des Pays de la Loire aux côtes de la Manche jusqu'à la frontière belge, avec des gouttes côtières en prime. Il fera encore doux.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net