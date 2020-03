L'info météo du jour Grisaille et pluie au programme sur les deux-tiers nord de la France

Les précipitations et le vent seront au cœur de cette journée sur les deux-tiers nord de la France.

Ce mardi, grisaille et pluie s'imposeront sur les deux-tiers nord du pays sous un vaste front. Les précipitations seront plus abondantes des frontières de l'est aux Alpes, plutôt faibles ailleurs notamment vers l'ouest. Le vent soufflera fort au nord de la Loire. Le temps sera plus sec sur les régions méridionales, souvent gris au sud de la Garonne, alors que le soleil brillera parmi quelques bancs de cirrus près de la Méditerranée. Les températures seront en hausse, il fera doux.

Pas facile d'être une fleur en ce moment en @DepVendee ! #pluie

110 mm depuis le 29 février !#yenamarreacanard !???????? pic.twitter.com/i4Wsxt8S5v — LINO (@audjrino) March 10, 2020

