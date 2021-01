L'info météo du jour Grisaille, humidité et froid au programme

Le froid persiste sur la France. Les trois-quarts du pays seront sous un temps gris, humide et froid mercredi.

Ce mardi, les conditions resteront bien froides et hivernales sur tout l'Hexagone. Les nuages et le froid vif domineront en effet un peu partout, et quelques faibles giboulées de neige se déclencheront même ici et là, comme sur le sud du Bassin parisien, l'Auvergne ou Midi-Pyrénées par exemple. Des pluies parfois soutenues concerneront encore la Côte d'Azur, avec de la neige sur les Alpes du Sud dès 500 m à peine. Averses aussi en Corse et sur les côtes de la Manche. Un peu de soleil tout de même sur le Golfe du Lion, le Var, mais aussi des éclaircies en Bretagne.

??Le lavandin a revêtu son manteau blanc ?? 15 cm de neige chez nous hier après midi à Montagnac-Montpezat sur le plateau de Valensole ??????? le tracteur à donc servi de remontée mécanique ?? pic.twitter.com/p9N3hL6KSg — Denis Vernet (@VernetDenis) January 5, 2021

Mercredi, le temps restera gris, humide et froid sur les trois-quarts du pays. Il faudra compter sur quelques flocons et gouttes de la frontière allemande au Centre, plus particulièrement le matin. Des averses arroseront le sud de la Corse. Le temps sera plus sec ailleurs et des éclaircies se montreront entre la façade Atlantique et les régions méditerranéennes. L'astre du jour brillera surtout de la Méditerranée au sud des Alpes.

