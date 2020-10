L'info météo du jour Grisailles et pluie mardi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation

Après une semaine plutôt fraîche, la douceur va revenir dans les prochains jours sur la France.

Ce lundi, le flux s'orientera au secteur sud sur la France. La matinée sera encore calme et donc souvent brumeuse notamment sur un large quart nord-est du pays, jusqu'en vallée du Rhône ou au Dauphiné. Des voiles d'altitude prendront place par ailleurs dans une ambiance très lumineuse.

En cours de journée, ce voile se généralisera à tout le pays, laissant une belle impression générale. Les températures partiront de souvent 1 à 5 degrés en matinée, pour approcher les 14 à 19 en journée, voire les 20 à 24 en Aquitaine. Le vent de sud à sud-est se renforcera notamment sur le Lyonnais et le Midi-Toulousain (50 à 60-80 km/h).

Je râle pas contre la pluie, mais bon... pic.twitter.com/lXvIqm2orF — Stéphane AUROUSSEAU ??‍???????????? (@StphAurousseau) October 19, 2020

Mardi, une perturbation envahira une bonne partie de la France, apportant grisaille et pluie de l'Aquitaine au Centre-Val de Loire jusqu'à la frontière belge et au Pays de Caux. Le ciel s'ennuagera et se voilera à l'avant des Pyrénées aux frontières de l'est avec encore pas mal de soleil des Alpes à la Méditerranée. Sur l'ouest de la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, nuages, éclaircies et quelques ondées résiduelles alterneront. Le vent de sud parfois soutenu apportera la douceur.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net