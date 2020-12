L'info météo du jour Humidité à l'ouest, temps sec à l'est

Une perturbation pluvieuse arrive par l'ouest ce jeudi. Le temps sera plus sec des Hauts-de-France à l'est.

Ce jeudi, une perturbation traversera une bonne moitié ouest du pays en matinée, avec des pluies parfois soutenues. La neige s'invitera sur les hauteurs de l'Auvergne dès 600 à 800 mètres à peine, assez conséquente. Un régime d'averses et d'éclaircies s'installera à l'arrière sur la façade Atlantique, les averses étant plus fréquentes sur l'Aquitaine et le Pays basque notamment. De fortes chutes de neige auront lieu sur les Pyrénées au-dessus de 1 400 mètres environ. Des pluies parfois mêlées de flocons en plaine toucheront aussi temporairement la moyenne et la basse vallée du Rhône.

Les températures sont très contrastées ce matin avec des gelées parfois marquées dans l'est alors que la douceur océanique revient en force près de l'Atlantique. pic.twitter.com/nDtPHbUp8y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 10, 2020

Le temps sera plus sec des Hauts-de-France au quart nord-est et à l'est du pays, avec quelques brouillards matinaux localement, mais aussi de belles éclaircies. Il fera encore assez froid avec du gel surtout dans l'est, redoux sur l'ouest.

