L'info météo du jour Humidité et grisaille sur la France mercredi

La météo sera humide sur la France mercredi. Les prochains jours resteront hivernaux et assez froids avant un redoux pluvieux probable le week-end prochain, indique MeteoNews.

Ce mardi, de nouvelles perturbations circuleront du littoral atlantique en direction du golfe du Lion, donnant un temps très perturbé sur l'Aquitaine notamment avec des pluies abondantes. De la neige est attendue sur les Pyrénées et les Cévennes. Le temps sera plus calme et sec mais froid en allant vers le nord-est du pays.

les premiers #flocons ?? de l’#hiver essayent de s’accrocher à la #plaine du nord de la meurthe et moselle ce matin mais il fait encore un peu chaud #fenêtreouverte #confinement2 pic.twitter.com/tuhZgUBAWt — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) December 8, 2020

Mercredi, les conditions resteront très humides sur la plupart des régions sous une grisaille souvent compacte. Des pluies éparses tomberont en prime du Cotentin au Finistère, mais aussi au sud de la Garonne. Quelques ondées éclateront de la Corse vers la Côte d'Azur. Sur le nord des Alpes, des chutes de neige se produiront parfois jusqu'en fonds de vallées. À noter enfin quelques gouttes et flocons éventuels en plaine d'Alsace. Le soleil brillera surtout du Golfe du Lion au sud des Alpes. L'ambiance restera assez froide et hivernale.

