L'info météo du jour L'été se fait toujours désirer

Encore une journée mitigée accompagnée d'un ciel variable à nuageux avec parfois des averses. Il ne fera beau qu'autour de la Méditerranée. Demain, un temps gris et pluvieux ondulera de la Bretagne au sud du Bassin parisien.

Ce mardi, c'est encore une journée bien mitigée qui concernera la France, avec un ciel variable à nuageux selon les moments. Quelques averses éparses se déclencheront ici et là aux quatre coins du pays, et les éclaircies seront assez timides dans l'ensemble, sauf sur le pourtour méditerranéen où il fera beau. Vent modéré à assez fort notamment sur la moitié nord et le littoral de la Grande Bleue. Températures encore bien fraîches pour la saison.

Si il y a bien une plante en souffrance en ce moment avec cette #MeteoALaCon c’est le ?? ????

Si @SergeZaka pouvait m’annoncer moins de vent ?? et des températures de saison ??????#FrAgTw pic.twitter.com/JFH3Pmr4xu — Barach Daniel (@breizhdann) May 25, 2021

Mercredi, un front ondulant apportera un temps gris et faiblement pluvieux de la Bretagne au sud du Bassin parisien jusqu'en Lorraine et Alsace. Plus au nord, après quelques ondées matinales, le temps redeviendra plus sec et relativement lumineux, surtout près de la mer du Nord. Du sud de la Garonne au nord des Alpes, il faudra compter sur pas mal de nuages alors que le soleil s'imposera du Dauphiné jusqu'en Méditerranée. Toujours de la fraîcheur.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net