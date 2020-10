L'info météo du jour La douceur s'impose sur le pays

Malgré un temps souvent gris et pluvieux, la douceur s'impose sur la France.

Ce mercredi, une perturbation s'évacuera par le nord le matin, donnant encore un peu de pluie. Le ciel sera généralement variable à nuageux en journée avec quelques averses. Le temps s'annonce plus sec, ensoleillé et doux voire chaud sur le Pays Basque et les régions méditerranéennes. À noter un coup de vent qui balayera les régions situées entre la Bretagne et la Belgique avec des rafales dépassant 100 km/h sur le littoral. Ce vent de sud à sud-ouest également fort ailleurs apportera une belle douceur.

Même sous la pluie ?? pic.twitter.com/ylHo2uDjwQ — Olivier Sourdin (@OSourdin) October 21, 2020

Jeudi, un temps souvent gris et pluvieux s'attardera du Massif Central aux Alpes jusqu'en Alsace. Il faudra compter sur pas mal d'instabilité par ailleurs du Bordelais au Bassin parisien jusqu'en Champagne-Ardenne, propice aux averses orageuses. Le temps sera plus calme ailleurs, partagé entre nuages, éclaircies et quelques ondées. Moins de vent et toujours de la douceur.

