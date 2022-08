L'info météo du jour La chaleur grimpera d'un cran mercredi

Après une journée de mardi mitigée au nord de la Loire, celle de mercredi sera estivale sur l'ensemble du pays. La chaleur va grimper mercredi.

Ce mardi, le ciel restera très chargé au nord de la Loire et sur les régions de l'ouest, donnant localement quelques gouttes ou faibles pluies éparses de la Beauce à la frontière belge. Le soleil brillera en revanche sur la façade orientale jusqu'en Méditerranée et Midi-Pyrénées parmi quelques petits cirrus et cumulus. La masse d'air se réchauffera, y compris sous les nuages. Il fera chaud, voire très chaud sur la moitié sud.

Mercredi s'annonce largement estival sur l'ensemble de la France malgré quelques bancs de cirrus ici ou là. Des cumulus se développeront par ailleurs sur les reliefs, notamment les Alpes et les montagnes corses avec un petit risque d'averses. Il faudra par ailleurs compter sur des bancs de brume, nuages bas voire quelques brouillards du Cotentin à la Bretagne, parfois tenaces. La chaleur grimpera encore d'un petit cran, en particulier l'après-midi sur les trois-quarts du pays.

