L'info météo du jour La chaleur reste forte mais recule légèrement

Bien qu'en très léger recul par rapport à lundi, la chaleur restera forte ce mardi et mercredi. Il fera encore un peu moins chaud entre jeudi et samedi, mais le thermomètre restera largement au-dessus des chiffres de saison.

Ce mardi, le temps restera majoritairement ensoleillé, parfois un peu voilé. Les passages nuageux seront tout de même plus nombreux du Cotentin à la façade Atlantique jusqu'aux Pyrénées, pouvant même donner trois gouttes sur le Finistère. Le thermomètre conservera un niveau exceptionnellement élevé pour une mi-septembre, en particulier sur un large quart nord-est jusqu'au Lyonnais et au Centre-Val de Loire.

Encore une belle journée ensoleillée en perspective mercredi malgré quelques cumulus et cirrus en journée. Les nuages bas seront parfois assez denses à l'aube sur le Finistère et le Pays Basque, cédant la place aux éclaircies. On notera une petite évolution orageuse l'après-midi sur l'arc alpin. La chaleur restera très marquée pour la saison, bien qu'un peu plus raisonnable que les jours précédents.

