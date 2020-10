L'info météo du jour La douceur au menu de cette fin de semaine

Le temps de ce week-end sera moins perturbé mais la douceur reste de mise.

Ce vendredi, un temps gris et pluvieux s'imposera une bonne partie de la journée des frontières du nord-est aux régions centrales avec des cumuls de précipitations parfois importants notamment en Rhône-Alpes. Des orages pourront s'en mêler notamment dans le sud-est. Un ciel de traîne actif prendra le relais des Charentes aux Pyrénées jusqu'au Roussillon sous des averses parfois orageuses. Le temps sera plus calme mais brumeux et assez chargé des Pays de la Loire aux côtes de la Manche jusqu'à la frontière belge, avec de rares ondées. Il fera encore doux.

Depuis 30 jours,vous êtes des petits joueurs dan le centre de la #France.

Certains pluviomètres me disent qu’ils seront proches d’un cumul de 200 mm la semaine prochaine. pic.twitter.com/dMQU2xS5n7 — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) October 23, 2020

Samedi, un courant de sud-ouest très actif sera présent notamment sur le quart nord-ouest. Les rafales approcheront les 60 à 80 km/h, voire davantage sur le littoral. Le ciel y sera souvent très nuageux avec quelques petites pluies éparses par moments, au nord d'une ligne Nantes - Charleville-Mézières. Plus à l'est, le ciel sera parfois encore changeant également en matinée, avec une ou deux ondées possibles ici ou là. Davantage de soleil vers les frontières de l'est l'après-midi. Il en ira de même sur la moitié sud, avec une matinée parfois mitigée mais beaucoup de soleil dans le Midi. Les températures resteront bien douces pour la saison.

