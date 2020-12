L'info météo du jour La douceur s'installe sur le pays

La douceur sera au programme de ce début de semaine. Des perturbations onduleront sur le pays apportant pluie et grisaille.

Ce lundi, une perturbation ondulera entre les Charentes, les Pays de la Loire et la Champagne-Ardenne, apportant un temps gris et pluvieux. Les cumuls de pluie resteront malgré tout relativement modestes, de l'ordre de 5 à 15 mm. Près de la Manche, nuages et éclaircies se partageront à peu près équitablement le ciel. Le ciel s'annonce bien chargé en revanche des Pyrénées à l'Alsace, alors que des entrées maritimes apporteront nuages et gouttes sur le Languedoc-Roussillon sous le vent marin. Le soleil brillera surtout de l'arc alpin à la Corse. Il fera très doux dès l'aube.

Mardi, la perturbation ondulera encore sur les régions de l'Est y apportant un temps maussade toute la journée alors qu'une amélioration progressive se dessine par l'ouest avec le retour d'un temps sec, mais quelques dernières averses cependant à l'arrière. Des pluies actives sont prévues sur Rhône-Alpes et la basse vallée du Rhône en soirée. Les températures seront douces.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

