L'info météo du jour La France coupée en deux mercredi

MeteoNews prévoit un temps instable et pluvieux sur toute la moitié sud du pays mercredi. À l'inverse, le temps devrait être sec et ensoleillé au nord de la ligne La Rochelle-Grenoble.

Mercredi, la France sera coupée en deux. Avec l'isolement d'une goutte froide en direction des Baléares, c'est toute la moitié sud qui sera concernée par un temps maussade, instable et pluvieux. Les pluies seront fréquentes par retour d'occlusion le long du littoral aquitain, de la Gironde à Biarritz. Des averses et pluies remonteront également du Roussillon à l'Auvergne et jusqu'à la Provence, elles seront parfois modérées à soutenues, voire ponctuées d'un coup de tonnerre. Au nord d'une ligne La Rochelle-Grenoble, le temps restera sec et sera de plus en plus ensoleillé en s'approchant des frontières belges et allemandes avec uniquement des voiles d'altitude. Douceur printanière, surtout dans le nord-est.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net