L'info météo du jour Le temps sec se poursuit

Soleil et chaleur restent au programme des jours à venir pour la France.

Des conditions anticycloniques se poursuivront jusqu'au week-end au moins, avec un dôme de hautes pressions qui garantiront un temps sec et clément sur l'ensemble du pays.

Le soleil sera très généreux du matin au soir sur toutes les régions avec seulement quelques gros cumulus sur les Alpes du Sud et les Pyrénées qui pourront donner une ou deux ondées localisées (essentiellement entre la haute Durance et le Mercantour et au Queyras). Ces averses tendront à devenir plus nombreuses à partir de vendredi.

Les températures seront en hausse, souvent estivales ou de saison.

