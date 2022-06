L'info météo du jour Le thermomètre continue de grimper

Soleil et chaleur au programme des prochains jours avec un risque orageux sur les massifs montagneux.

Ce mardi, les hautes pressions resteront situées sur le nord du continent, et nous garantiront un temps généralement sec et ensoleillé sur la France. Quelques voiles d'altitude circuleront toutefois par moments, sans remettre en cause le beau temps.

Une évolution très légèrement instable se développera toutefois des Pyrénées à l'Aquitaine l'après-midi ou le soir, tout comme sur les Alpes du Sud avec un risque orageux. Les températures approcheront ou dépasseront les 35 degrés sur la Provence comme dans le quart Sud-Ouest où la canicule débutera, tandis que les 30 degrés seront atteints au sud d'une ligne Nantes - Dijon.

Mercredi, les températures continueront de grimper sur l'Hexagone avec la barre des 30 degrés qui sera cette fois approchée ou dépassée entre le sud-Bretagne, la Bassin parisien ou encore la Lorraine et l'Alsace. Plus au sud, le mercure dépassera nettement ces valeurs avec des pointes avoisinant les 33 à 35 degrés en général à l'ombre, donc une journée assez suffocante, voire un peu plus respirable tout de même près des côtes (en deçà de 30 degrés grâce aux brises). Le soleil dominera les débats en général, mais une évolution instable et orageuse sera présente entre les Alpes, la région Rhône-Alpes-Auvergne ou encore en Franche-Comté.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net