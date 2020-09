L'info météo du jour Le thermomètre poursuit sa chute

Les températures continuent de chuter partout en France. Les pluies, averses et orages se sont installés sur la plupart des régions de France

Ce jeudi, les conditions météo vont franchement se dégrader sur la plupart des régions avec pluies, averses ou orages, notamment sur une large moitié ouest jusqu'à la frontière belge avec du vent. Des orages éclateront aussi des Alpes à la Méditerranée. Le Languedoc-Roussillon sera un peu plus à l'écart des intempéries sous un temps sec et quelques embellies. La chute du thermomètre se poursuivra.

Hier re semis colza, ce matin pluie ??? dernière ligne droite pour sauver la culture cette année pic.twitter.com/xIUiQ7xlkh — Thomas (@toto_bricolo) September 19, 2020

Vendredi, le temps restera très perturbé et agité sur la plupart des régions avec des averses fréquentes voire des orages par endroits. La pluie prendra un caractère plus continu sur les Pyrénées, le Cantal et les Alpes, notamment le matin. Un temps plus sec et lumineux concernera le pourtour méditerranéen, sauf la Corse qui subira des averses orageuses. Le vent soufflera fort en toutes régions. Il fera très frais voire froid pour la saison.

