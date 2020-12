L'info météo du jour Le thermomètre remonte pour atteindre des valeurs de saison

Un redoux est observé ce mardi et les températures seront autour des chiffres de saison mercredi.

Ce mardi, la perturbation arrivée par le nord la veille au soir progressera rapidement vers le sud et l'est, apportant un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Alsace et des flocons jusqu'à très basse altitude, voire localement en plaine à l'aube le long des frontières de l'est. Le ciel se chargera près de la Méditerranée et quelques gouttes arroseront le sud de la Corse. Un ciel plus changeant s'imposera au nord de la Loire, partagé entre nuages, éclaircies et quelques ondées. Ce sera le redoux.

??? Les premiers flocons de neige en Alsace ?? pic.twitter.com/SmwDa859op — Steinmetz Chloe (@chloe_steinmetz) December 1, 2020

Mercredi, la grisaille restera compacte des Pyrénées au quart nord-est, donnant quelques gouttes et des flocons à basse altitude sur le Massif Central jusqu'à la chaîne pyrénéenne. Pas mal de soleil près de la Méditerranée en dehors de quelques ondées de la Côte d'Azur au nord de la Corse. Le soleil fera quelques apparitions d'autre part sur l'ouest et plus particulièrement des Charentes aux Landes. Le thermomètre tournera autour des chiffres de saison.

