L'info météo du jour Le thermomètre va baisser en cette fin de semaine

Alors que les températures étaient de saison ces derniers jours, elles vont chuter pour le week-end et passer en dessous des normales.

Ce vendredi, la perturbation pluvieuse progressera très lentement des Pays de la Loire à la Lorraine en matinée, puis du Poitou toujours à la Lorraine en cours de journée. Les pluies seront assez modérées ou marquées par moments. Retour de quelques éclaircies plus au nord, tandis que le ciel sera voilé à assez ensoleillé plus au sud. Le vent sera faible à sensible, les températures resteront de saison ou un peu au-dessus notamment sur la moitié sud.

Samedi, la perturbation glissera vers le sud-est en perdant de son activité. Elle apportera un ciel très chargé et un peu de pluie encore des Pyrénées au nord des Alpes jusqu'au Jura et au sud de l'Alsace, surtout le matin. Du sud des Alpes à la Méditerranée, le soleil brillera parmi quelques cumulus et cirrus. À l'arrière du front, une traîne peu active prendra le relais dans un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Une ou deux averses ne seront pas exclues de la mer du Nord à la Baie de Somme. Il faudra noter une baisse sensible du thermomètre.

