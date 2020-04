L'info météo du jour Les températures s'envoleront mercredi

Ce mardi, la douceur sera bien présente sur la France. Mercredi, les températures vont franchement monter dépassant les normales de saison, de 6 à 10 degrés au-dessus !

Ce mardi, les nuages resteront relativement nombreux sur la moitié ouest, se désagrégeant progressivement au fil de la journée au profit des éclaircies. Quelques gouttes ne seront pas exclues localement sur les Pyrénées et leur piémont. Sur la moitié est, le soleil brillera encore largement en dehors de quelques stratus matinaux présents surtout sur la Champagne-Ardenne. La douceur repartira à la hausse.

Mercredi, le soleil brillera très largement sur quasiment tout le pays, plus franchement dans l'est. Quelques cirrus et cumulus décoreront le ciel ailleurs. Les passages nuageux seront un peu plus nombreux dans l'ouest jusqu'aux Pyrénées, pouvant donner localement une ondée voire un coup de tonnerre sur Midi-Pyrénées jusqu'au sud du Limousin. Les températures s'envoleront, dépassant nettement les normales de saison, de 6 à 10 degrés au-dessus !

