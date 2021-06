L'info météo du jour Lundi : pluies, averses et orages

Le temps sera humide et instable sur une bonne partie du pays et pendant une bonne partie de la journée. Les conditions météo seront bien meilleure du Pays Basque à la Méditerranée. Demain, les prévisions sont sensiblement identiques à celles d'aujourd'hui.

Ce lundi, le temps s'annonce humide et instable sur la plupart des régions avec des pluies, averses et orages une bonne partie de la journée, plutôt en fin d'après-midi et soirée entre la frontière allemande et le Lyonnais. Conditions plus sèches et ensoleillées du Pays Basque à la Méditerranée. Très chaud le long des frontières de l'est, de saison voire un peu frais partout ailleurs.

Mardi, un temps bien instable régnera quasiment partout. Nuages et ondées seront déjà assez présents dès le matin, sauf du Midi-Pyrénées au sud des Alpes jusqu'en Méditerranée où le soleil fera de larges apparitions. Dans l'après-midi, l'activité reprendra du poil de la bête et des orages éclateront sur les deux-tiers Est du pays, parfois violents et s'accompagnant localement de grêle, pluies intenses et vents puissants. Sur l'ouest, l'instabilité restera moindre, se limitant à des averses. L'astre du jour résistera des Pyrénées aux régions Méditerranéennes. Thermomètre en baisse générale, un peu court pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net