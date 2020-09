L'info météo du jour MeteoNews : « Un coup de chaud remarquable voire exceptionnel lundi et mardi »

Une chaleur estivale va dominer ces prochains jours, grimpant en intensité surtout entre ce week-end et le début de la semaine prochaine. MeteoNews entrevoit en effet un coup de chaud remarquable voire exceptionnel notamment lundi et mardi prochains.

« Ce jeudi, nous aurons encore un temps mitigé sur la moitié nord, avec de nombreux nuages entre le Cotentin et la Lorraine, pouvant apporter ici et là quelques crachins, prévoit MeteoNews. Quelques voiles et beaucoup de soleil régneront encore sur la majorité du pays, mais des nuages et de l'instabilité orageuse seront présents des Alpes à la région Paca, plus localement des Pyrénées au Golfe du Lion et à la Corse. Il fera encore chaud en général, mais doux seulement de la Manche au nord de la Seine. »

Pour la journée de vendredi, « un temps calme, sec et plutôt bien ensoleillé s'imposera quasiment partout malgré quelques cumulus et cirrus. Le ciel s'annonce plus nébuleux du Pays de Léon au Cotentin. Il faudra encore compter sur de l'instabilité par ailleurs dans le sud-est où des averses orageuses se développeront dans l'après-midi, essentiellement des Alpes à la Provence-Côte d'Azur, jusqu'en Corse. La chaleur modérée et estivale sera plus forte sur les régions méridionales. »

Pour la fin de semaine, Frédéric Decker de MeteoNews prévoit un thermomètre en forte hausse avec « un coup de chaud remarquable voire exceptionnel notamment lundi et mardi prochains. »

« Dans l'après-midi de lundi, le seuil des 35 degrés serait atteint et dépassé sur les deux-tiers sud de la France, ce qui serait hors du commun si cela doit se confirmer, les records pour une mi-septembre se situant plutôt entre 30 et 33 degrés sur la moitié nord et 32 à 36 degrés au sud.»

Ce pic de chaleur reste encore à affiner et à confirmer, précise le météorologue.

