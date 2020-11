L'info météo du jour Net redoux mais arrivée des pluies samedi sur la moitié sud

Les températures remontent pour cette fin de semaine mais la pluie va faire son retour sur la moitié sud à partir de samedi.

Ce vendredi, les conditions resteront anticycloniques bien que les hautes pressions tendent à se décaler vers l'est. Elles maintiendront un temps sec et calme sur le pays avec quelques plaques de grisailles en Bourgogne et Val de Saône essentiellement.

L'influence d'une dépression sur la péninsule ibérique se fera de plus en plus sentir pour ce week-end avec d'abord un net redoux sous un vent de sud, puis le retour des nuages et de quelques pluies sur la moitié sud surtout dans le sud-ouest samedi.

