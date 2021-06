L'info météo du jour Nouvelle dégradation orageuse après une nuit déjà bien agitée

L'ambiance sera toujours lourde et orageuse mais de plus en plus humide. L'instabilité orageuse arrivera par l'ouest du pays avant de gagner les régions centrales depuis les Hauts-de-France jusqu'au Massif Central et sur les Alpes frontalières. Demain, il fera gris et pluvieux sur l'ouest du pays et quelques averses et orages se développeront encore du Massif Central aux frontières du Nord-Est, ainsi que sur les Alpes.

Ce jeudi, l'ambiance deviendra de plus en plus humide, lourde et orageuse. Le ciel sera chargé dès le matin sur les régions de l'ouest avec déjà quelques averses orageuses, alors que le soleil brillera encore pas mal ailleurs malgré quelques cumulus et cirrus. Dans l'après-midi, l'instabilité orageuse se renforcera et gagnera les régions centrales depuis les Hauts-de-France jusqu'au Massif Central. Quelques foyers orageux se développeront également sur les Alpes frontalières. Une chaleur lourde s'imposera, surtout vers l'est. Météo France a d'ailleurs placé 13 départements en vigilance orange pour risque d'orages ou canicule. Le bulletin de vigilance édité ce matin à 6h est valable jusque demain 6h.

Vendredi, un temps gris, pluvieux et localement encore orageux concernera la Bretagne, l'ouest de la Normandie et les Pays de la Loire jusqu'aux Charentes. Averses et orages se développeront une nouvelle fois à l'avant du Massif Central aux frontières du nord-est, ainsi que sur les Alpes. Un temps plus sec s'imposera au sud de la Garonne et surtout près de la Méditerranée sous un soleil voilé. Chaud et lourd.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

